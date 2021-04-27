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Не узнать! Белодед сменила имидж после визита к стоматологу

27 апреля, 16:20

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Знаменитая украинская дзюдоистка рискует на татами и легко экспериментирует вне его – со своей внешностью. 20-летнюю красотку не сразу и узнаешь

Дарья Белодед

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед, которой накануне удалили четыре зуба мудрости, снова сменила имидж. 20-летняя спортсменка, являющаяся одной из главных надежд Украины на предстоящей Олимпиаде в Токио, распустила волосы и спрятала свои красивые глаза за темными очками.

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Словом, Дарью не узнать!

Отметим, что традиционная прическа Дарьи Белодед – скрученный пучок. Именно так она выступает на соревнованиях.

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Что, впрочем, не мешает Дарье экспериментировать с внешностью. Например, недавно Белодед поменяла кимоно на красный брючный костюм, вызвав море восторгов у фолловеров.

Простой, казалось бы, хвостик Дарье тоже к лицу.

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Хотя, опять же, в два счета боевая дзюдоистка может превратиться в нежный "одуванчик".

Напомним, на недавнем чемпионате Европы украинская спортсменка пробилась в финал, но не смогла выйти на поединок за "золото" из-за травмы, которую во время смелого приема Дарьи Белодед ей нанесла россиянка.

Дарья Белодед за рулем Видео: Instagram

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имидж внешность спортсменка Дарья Белодед

Источник: Сегодня|Спорт

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