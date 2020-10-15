Не умирать же: лучший прыгун Великобритании стал курьером (фото)

Трехкратный чемпион Великобритании в прыжках в длину, победитель командного чемпионата Европы Дэн Брамбл из-за пандемии коронавируса столкнулся с финансовыми проблемами, вследствие чего ему пришлось согласиться на работу курьером. Напомним, Олимпиада в Токио, на которой Брамбл рассчитывал выступить этим летом, перенесена на 2021 год.

"В этом году мне пришлось перейти с "Дороги до Токио" до "В конце дороги поверните налево". Сказалось отсутствие финансирования. Но вы должны адаптироваться или умереть. Буду рад снова вернуться в сектор для прыжков в длину", – написал у себя в Twitter 29-летний легкоатлет Дэн Брамбл, показав свое курьерское фото с коробками в руках

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При этом Дэн Брамбл запустил кампанию по сбору средств, которые, по замыслу спортсмена, должны помочь ему возобновить карьеру прыгуна.

Что интересно, начинал поиски себя в спорте Дэн с тхэквондо, а затем было метание копья.

Смотрите, как прыгает Дэн Брамбл

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Ранее из-за пандемии и переноса Олимпиады в курьеры ушел известный фехтовальщик Ре Мияки. Серебряный призер Игр-2012 из Японии сменил рапиру на велосипед.

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