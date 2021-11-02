Не стало легенды украинского спорта

На 81-м году жизни умер знаменитый уроженец Харькова – фехтовальщик Виктор Путятин

Виктор Путятин / Фото: Facebook

Виктор Путятин был двукратным серебряным призером Олимпийских игр.

В Мехико-1968 и Мюнхене-1972 он занимал вторую строчку в командной рапире.

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Кроме того, украинский фехтовальщик пять раз становился чемпионом мира.

О смерти 80-летнего Путятина сообщила в Facebook Социальная комиссия Ассоциации ветеранов спорта Украины.

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В одном из последних интервью Путятин рассказывал, что после завершения карьеры спортсмена работал тренером.

"Работал по контракту в разных странах, включая Италию, – говорил фехтовальщик. – Нагрузки были большие, и у меня возникла проблема с левой ногой – не мог ни ходить, ни садиться. Сделали снимки, а у меня сустав полностью развалился. В Италии мне сделали операцию. Поставили сустав. Я продолжал работать там, приехал в Украину, тут работал. Возникла проблема со второй ногой, ходить было нельзя".

Вторую операцию по замене тазобедренного сустава Путятину сделали уже в Черновцах, и он говорил, что все прошло успешно.

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Напомним, в конце октября не стало известного футболиста и тренера Сергея Морозова. Он скончался от последствий коронавируса.