Не носил маску и подхватил коронавирус: российского шахматиста выгнали с турнира

Даниил Дубов не смог доиграть голландский супертурнир после того, как сдал позитивный тест на COVID-19. В оставшихся партиях ему засчитают поражение

Гроссмейстер Даниил Дубов. Фото tatasteelchess.com

Один самых престижных шахматных турниров мира в голландском Вейк-ан-Зее вынужден покинуть российский гроссмейстер Даниил Дубов.

По итогам 10 туров он занимал 12-е место, набрав 3,5 очка. Но сдал положительный тест на коронавирус и был снят с супертурнира, сообщает официальный сайт соревнований.

Реклама

Результаты сыгранных Дубовым партий останутся в силе, а в оставшихся встречах ему будут присуждены поражения.

Интересно, что ранее Дубову было засчитано поражение в партии седьмого тура. Один из членов его команды сдал положительный тест на COVID-19, однако Даниил отказался выходить на партию в маске, за что и был наказан.

Даниил Дубов отказался играть в защитной маске / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Ранее мы писали о забавном случае в шахматах – польский шахматист свалился со стула! Его шокировало поражение. Павел Теклаф слишком близко к сердцу принял поражения от Тиграна Петросяна в матче чемпионата мира.