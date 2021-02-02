Українська
$ 28,06
33,9
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

"Не могу поверить, что мне это удалось": Магучих рассказала, кто вдохновил на рекордный прыжок

2 февраля, 22:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинка феерически выступила на турнире в Словакии

19-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих сотворила сенсацию на турнире Banskobystricka Latka, прыгнув на 206 сантиметров – это новый рекорд Украина и третий результат в мировой истории.

Реклама

Читайте также: Сексуальная легкоатлетка-чемпионка – лучшая спортсменка Украины 2020 года

"Прежде всего я искренне благодарю моего тренера. Без нее этот результат сегодня не был бы возможным. Я ехала в Банска Быстрица с целью поднять свой личный рекорд на 1 см и преодолеть 203 см. Но взяв эту высоту, я уже думала остановиться, ведь это наше с тренером правило. Но потом решили попробовать выполнить хотя бы одну попытку на 206 и это... это было невероятно!

Пока даже не могу поверить, что мне это удалось. Счастье переполняет! Продолжать соревнования дальше, наверное, было бы слишком. Ведь впереди у меня еще зимний чемпионат Украины и, верю, – чемпионат Европы в помещении", – призналась после рекордного прыжка Ярослава, которую цитирует uaf.org.ua.

206 см – это:

  • Рекорд Украины в помещении (предыдущее достижение Ярослава превысила сразу на 4 см).
  • Абсолютный личный рекорд спортсменки (под открытым небом Ярослава прыгала 204 см на чемпионате мира в Дохе).
  • Абсолютный рекорд Украины. Напомним, что летний национальный рекорд принадлежит Инге Бабаковой, которая 205 см преодолела еще 15 сентября 1995 на соревнованиях в Токио.
  • Рекорд Европы среди молодежи.
  • Лучший результат среди спортсменок возрасте до 20 лет.
  • Лучший результат сезона в мире.
  • Третий результат за всю историю женских прыжков в высоту после шведки Кайсы Берквист (208см) и немки Хайке Хенкель (207см). Высоту 206 см в помещении преодолевали болгарка Стефка Костадинова, хорватка Бланка Влашич и россиянка Анна Чичерова.
  • Рекорд турнира Banskobystricka Latka. Предыдущее достижение принадлежало Бланке Влашич и было установлено 14 февраля 2006 года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

легкая атлетика Прыжки в высоту Ярослава Магучих

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ничего себе вертуха! Боец едва не оторвал голову сопернику на чемпионате мира по кунг-фу
Ничего себе вертуха! Боец едва не оторвал голову сопернику на чемпионате мира по кунг-фуДругие
"Ребята кричали от боли": сборную Словении отравили на чемпионате мираДругие
Российские саночники на руках ползли к финишу. Их выгнали с чемпионата мира
Российские саночники на руках ползли к финишу. Их выгнали с чемпионата мираДругие
Такая грудь прыгать не мешает? Сексуальная спортсменка готовится к Олимпиаде
Такая грудь прыгать не мешает? Сексуальная спортсменка готовится к ОлимпиадеДругие
Дочь легенды спорта любит фотографироваться голой: невероятно горячие фото
Дочь легенды спорта любит фотографироваться голой: невероятно горячие фотоДругие
За маской красоту не спрячешь: Белодед предстала в новом наряде
За маской красоту не спрячешь: Белодед предстала в новом нарядеДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять