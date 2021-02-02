"Не могу поверить, что мне это удалось": Магучих рассказала, кто вдохновил на рекордный прыжок

19-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих сотворила сенсацию на турнире Banskobystricka Latka, прыгнув на 206 сантиметров – это новый рекорд Украина и третий результат в мировой истории.

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"Прежде всего я искренне благодарю моего тренера. Без нее этот результат сегодня не был бы возможным. Я ехала в Банска Быстрица с целью поднять свой личный рекорд на 1 см и преодолеть 203 см. Но взяв эту высоту, я уже думала остановиться, ведь это наше с тренером правило. Но потом решили попробовать выполнить хотя бы одну попытку на 206 и это... это было невероятно!

Пока даже не могу поверить, что мне это удалось. Счастье переполняет! Продолжать соревнования дальше, наверное, было бы слишком. Ведь впереди у меня еще зимний чемпионат Украины и, верю, – чемпионат Европы в помещении", – призналась после рекордного прыжка Ярослава, которую цитирует uaf.org.ua.