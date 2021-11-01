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Наш ответ WADA: "Проблема с допингом в Украине есть, будем расследовать"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
1 ноября, 09:41
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Украинская легкоатлетка и народный депутат Украины Ольга Саладуха прокомментировала громкий скандал в украинском спорте, вызванный расследованием Всемирным антидопинговым агентством WADA
Народный депутат Украины и легкоатлетка Ольга Саладуха уверена, что спортсмены не заинтересованы в применении допинга
Народный депутат Украины и легкоатлетка Ольга Саладуха уверена, что спортсмены не заинтересованы в применении допинга / Фото: Коллаж: Сегодня

По мнению бронзовой медалистки Олимпиады-2012, украинской общественности необходимо провести внутреннее расследование не дожидаясь финального отчета WADA.

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"У всех на устах громкий скандал по поводу обнародованных WADA данных о манипуляциях с допинг-пробами в Украине. Важно, что была немедленная реакция Национального антидопингового центра – его руководство ушло в отставку. То есть, если проблемы действительно есть, Украина не будет их скрывать и от них открещиваться.

Одновременно некоторые пытаются разогнать в СМИ "мегазраду" и уже ставят крест на участии украинских спортсменов во всех международных соревнованиях, включая Олимпиаду. Думаю, такие выводы делать преждевременно, ведь у нас еще нет отчета WADA, где будут содержаться финальные выводы.

Допинговые махинации были перед Олимпиадой-2020
Допинговые махинации были перед Олимпиадой-2020

Но украинскому спортивному сообществу тоже не следует сидеть сложа руки. Нужно параллельное внутреннее расследование, которое должно быть объективным и неманипулятивным.

Убеждена, что большинство наших спортсменов не заинтересовано в употреблении запрещенных веществ. Ведь личный престиж и репутация важнее победы, одержанной нечестным путем. Поэтому советую всем унять эмоции и приобщиться к выяснению истины", – написала Ольга Саладуха на своей странице в Facebook.

Отметим, что Ольга Саладуха – украинская легкоатлетка, выступавшая в прыжках в длину и тройном прыжке. Она чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. На Олимпийских играх 2012 в Лондоне Ольга завоевала бронзовую медаль. После выступления на Играх-2021 в Токио спортсменка завершила спортивную карьеру. В 2019 году Ольга Саладуха избрана народным депутатом Украины от партии "слуга народу".

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Напомним, из-за чего возник допинг-скандал в украинском спорте. В результате спецоперации WADA были вскрыты нарушения со стороны украинского Национального антидопингового центра (НАДЦ). Как оказалось, там заранее предупреждали спортсменов о тестировании на допинг, что идет вразрез с кодексом WADA.

В отставку уже ушли директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек.

Допинг-скандал в украинском спорте
Допинг-скандал в украинском спорте / Фото: Коллаж: Сегодня

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В свою очередь, президент WADA Витольд Банька сообщил, что окончательное решение в отношении допинг-скандала в Украине примет исполнительный комитет ВАДА. Международным агентством будут предложены меры, которые необходимо будет выполнить. В ином случае Украину ждут серьезные последствия.

Президент WADA прокомментировал допинг-скандал в Украине
Президент WADA прокомментировал допинг-скандал в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

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