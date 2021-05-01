Накачанное тело в прозрачном белье: рестлерша восхитила фанатов

Американская профессиональная рестлерша Джейд Каргилл выложила в соцсети фотографию в черном полупрозрачном белье в ванной комнате. В комментариях пользователи восхищаются накачанным телом спортсменки.
"Атмосфера", – подписала снимок девушка.
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Каргилл известна по выступлениям в шоу All Elite Wrestling. Она присоединилась к промоушену в ноябре 2020-го. Рестлерша участвует в шоу Dynamite.
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