Надоел снукер: Ронни О'Салливан собрался в бои без правил

Семикратный чемпион мира решил провести спарринг с бойцом UFC Пэдди Пимблеттом

Педди готов драться с Ронни / Фото: Коллаж: Сегодня

Легенда снукера Ронни О'Салливан недавно седьмой раз выиграл чемпионат мира. И решил на время попробовать себя в другом виде спорта.

Ронни утверждает, что боец UFC Пэдди Пимблетт предложил ему провести спарринг. По словам О'Салливана, он действительно готовится выйти в октагон.

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"Я всегда любил бокс. А затем, когда посмотрел несколько боев UFC, полюбил смешанные единоборства. Я побывал в спортзале Пэдди, посмотрел на его упражнения и тренировку. Планирую выйти в клетку, поспарринговать", – признался О'Салливан.

Пэдди Пимблетт выступает в легкой весовой категории. За карьеру провел 21 бой – 18 побед и 3 поражения.

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Напомним, что О'Салливан первым в истории достиг отметки в 1000 сенчури за карьеру.

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Ранее мы писали, что невеста Ронни О'Салливана спряталась в морозильной камере во время теракта в Барселоне.