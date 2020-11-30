На защиту от COVID-19 организаторы Олимпиады в Токио потратят почти миллиард долларов

Организаторы летних Олимпийских игр-2020 в Токио дополнительно потратят 960 миллионов долларов на защиту от коронавируса. Напомним, что из-за пандемии Игры в Японии перенесли на 2021 год. Теперь они пройдут с 24 августа по 5 сентября. Ранее новости о вакцине вдохновили оргкомитет Олимпиады-2020 устроить тесты объектов в марте.

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Как сообщает Kyodo, эта сумма включает в себя траты на создание системы тестирования, учреждения здравоохранения, покупку оргкомитетом дополнительного медицинского оборудования. Другие затраты оргкомитет понесет в связи с охраной олимпийских объектов, арендой необходимой техники и дополнительной оплатой труда.

Участникам соревнований в Токио напоминают о масках / Фото: Reuters

Организаторы Олимпиады надеются собрать необходимую сумму за счет спонсорских взносов и страховых выплат. Сообщается, что 2 декабря оргкомитет, власти Японии и другие сопутствующие службы и ведомства представят отчет об антикоронавирусных мерах на Играх.

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Ранее мы сообщали, что российские спецслужбы пытались сорвать Олимпиады в Пхенчхане и Токио. Нападениям хакеров подверглись телевещатели, официальные лица, поставщики услуг и спонсоры.

Смотрите, как олимпийский огонь прибыл в Японию

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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