На пьедестале с Кобзарем: украинка лучше всех в Европе борется на руках

Украинка Александра Головатая стала чемпионкой Европы по армреслингу среди юниорок. Континентальное первенство проходило в столице Румынии Бухаресте. Ранее Алексей Новиков стал сильнейшим человеком Европы.
На церемонию награждения наша спортсменка поднялась с сине-желтым флагом, на котором был изображен Тарас Шевченко, сообщает sport24.ua.
Также на флаге была известная цитата Кобзаря: "Борітеся – поборете. Вам Бог помогає".
Справка "Сегодня"
Армрестлинг – вид борьбы на руках между двумя участниками. Во время схватки руки соревнующихся ставятся на твердую, ровную поверхность и ладони сцепляются в замок. Задачей соревнующегося является прижатие руки противника к поверхности.
Напомним, что клуб из ОАЭ отпраздновал победу в национальном чемпионате с украинским флагом. Команду тренирует украинец Сергей Ребров.
Ранее мы писали, что олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк потроллил оккупантов. Спортсмен надел футболку с красноречивой надписью: "Мой Херсон вам в рот не влезет".