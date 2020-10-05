На фоне протестов у Беларуси отобрали шахматную Олимпиаду

Беларусь лишили права принимать шахматную Олимпиаду 2022 года. По мнению Международной федерации шахмат (ФИДЕ), белорусские организаторы не выполнили свои организационные и финансовые обязанности: Министерство спорта Беларуси не может гарантировать предоплату и страхование, сообщает chess.com.

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Переговоры между ФИДЕ и организаторами безрезультатно продолжались месяцами. В итоге было решено открыть новую заявку на право проведения турнира. Об этом делегаты ФИДЕ будут проинформированы на следующей Генеральной ассамблее, которая состоится онлайн во вторую неделю декабря 2020 года.

Помимо самой Олимпиады-2022, которая, как ожидается, состоится в августе 2022 года, новый процесс подачи заявок включает организацию Конгресса ФИДЕ 2022 года. Кроме того, для проведения женского чемпионата мира ФИДЕ 2020 года (перенесенного на апрель 2021 года) и чемпионата мира ФИДЕ 2021 года (запланированного на сентябрь 2021 года) также нужны новые организаторы.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович подчеркнул, что финансовые проблемы, с которыми сталкиваются белорусские организаторы, вряд ли связаны с политическими волнениями в стране. "Конечно, это не влияет, но это определенно не основная причина. Еще в начале лета, перед выборами, они сказали нам, что не могут организовать мероприятия", – добавил глава ФИДЕ.

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Напомним, что в Беларуси уже 58-день длятся протесты. Однако Александр Лукашенко – все еще у власти и даже провел полутайную инаугурацию на новый срок.

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