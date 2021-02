Мужчина в розовом купальнике на Супербоуле заработал сумасшедшие деньги

В воскресенье Золушка выиграла Супербоул-2021, а героем стал 43-летний "джедай" Брэди. Еще одним героем вечера был 31-летний Юри Андраде. Он выбежал на поле в розовом купальнике.

Парень эффектно прорекламировал сайт для взрослых, получил денежный бонус от рекламодателя, штраф в 1000 долларов от правоохранителей и пошел домой. Но на этом его история не закончилась.

Best call of the night goes to Kevin Harlan. Beautiful #SuperBowlpic.twitter.com/6rDuMxeTec