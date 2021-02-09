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Мужчина в розовом купальнике на Супербоуле заработал сумасшедшие деньги

9 февраля, 17:09

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Юри Андраде сделал сам на себя ставку в букмекерской конторе

В воскресенье Золушка выиграла Супербоул-2021, а героем стал 43-летний "джедай" Брэди. Еще одним героем вечера был 31-летний Юри Андраде. Он выбежал на поле в розовом купальнике.

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Парень эффектно прорекламировал сайт для взрослых, получил денежный бонус от рекламодателя, штраф в 1000 долларов от правоохранителей и пошел домой. Но на этом его история не закончилась.

Как выяснилось, Андраде сделал ставку в букмекерской конторе на тот факт, что кто-то выбежит на поле во время Супербоула. Парень поставил 50 тысяч долларов и заработал 374 тысячи, сообщает Евроспорт.

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Мужчина в розовом купальнике на Супербоуле-2021

Мужчина в розовом купальнике на Супербоуле-2021 / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что подобным образом прославилась пышногрудая блондинка Кинси Волански, которая стала известна киевским болельщикам в мае 2019 года. Тогда девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов.

Кстати, звезду киевского финала ЛЧ запаковали в чемодан и отправили на Гавайи. Кинси Волански шокировала всех на приеме багажа.

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