Может, дело не в правительстве: украинская легкоатлетка ищет виноватого в агрессии Путина

Россия напала на Украину в ночь с 23 на 24 февраля. Уже почти двое суток российские войска ведут обстрел наших городов, но украинская армия сдерживает натиск агрессора.
Анастасия Брызгина считает, что в сложившейся ситуации виноват не только президент России Владимир Путин, но и жители России.
"Сегодня должен был состояться Чемпионат Украины (по легкой атлетике)! но сценарий был другой! Подъем в 4:27 от взрывов и вспышек в Киеве…
Но те, кто пришел наводить мир в НАШУ бля*ь мирную и свободную страну, сегодня соревнуются, радуются, смеются. Может, дело не в правительстве…" – считает спортсменка.
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Ее мнение поддержала еще одна наша легкоатлетка Ольга Полюк. "100%", – написала она в комментарии.
Что еще пишут в комментариях:
- Такой у них протест….
- Конечно, не в правителях. Их выбирают и вдохновляют…
- Конечно, не во власти дело... Каждый из россиян ответственен за действия своей власти... Это на соревнованиях они с вами обнимаются, а сейчас им до задницы, то, что происходит в Украине...
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