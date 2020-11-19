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"Мотор" снова вырвал победу в матче Лиги чемпионов – теперь в Хорватии

19 ноября, 09:49

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинские гандболисты выиграли в Загребе и поднялись на пятое место в группе из восьми команд

Вторую победу подряд на групповом этапе гандбольной Лиги чемпионов добыл запорожский "Мотор". Причем, украинская команда снова выиграла с минимальной разницей в счете и снова – в гостях. В предыдущем туре подопечные Гинтараса Савукинаса справились в Словении с "Целье" (32:31), а вчера вечером взяли верх в Хорватии над "Загребом" – 24:23.

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Самыми результативными в составе чемпиона Украины оказались трое легионеров. Белорус Борис Пуховский и литовец Айденас Малашинскас забросили по пять мячей, серб Милош Орбович – четыре. Украинец Дмитрий Горига отличился четырьмя голами. Судьи из Дании позволили хорватам шесть раз бить пенальти (реализовали четыре), тогда как "Мотор" свою единственную попытку не использовал.

Гостевой успех над "Загребом" позволил чемпиону Украины подняться уже на пятую строчку в таблице группы В. Правда, команды сыграли разное количество матчей.

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В следующем туре "Мотор" ждет "Загреб" уже на своей площадке в Запорожье.

Ранее тренер сборной Украины рассказал, как удалось вырвать ничью в матче с Россией.

Смотрите, как украинская сборная готовилась к чемпионату Европы:

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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