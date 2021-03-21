Молния убила спортсменку, которая готовилась к Олимпиаде-2020

Беда в олимпийской семье. Погибла серфингистка из Сальвадора Кэтрин Диас Эрнандес. В девушку, которая тренировалась, попала молния. 22-летняя спортсменка в момент удара молнии находилась в океане.

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Диас была сестрой президента Федерации серфинга Сальвадора Хосе Диаса. Спортсменка готовилась к предстоящему в конце мая соревнованию, которое будет квалификационным на Олимпийские игры в Токио.

Решение о включении серфинга в олимпийскую программу было принято на 129-й сессии Международного олимпийского комитета в августе 2016 года. Первые награды будут разыграны уже этим летом.

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