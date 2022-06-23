Молился за Украину. Что постил украинский снайпер, который перешел к россиянам

Игорь w0nderful Жданов переживал за страну, уехал в Берлин и отвлекался от войны с помощью Counter-Strike. Знакомимся с аккаунтом парня в Twitter

Игорь w0nderful Жданов отвлекался от войны с помощью Counter-Strike

Большинство украинских спортсменов сплотилось вокруг Украины во время войны против фашистской России, помогая в военном, гуманитарном и финансовом плане. Правда, есть ребята, которым проще оставаться "вне политики".

Речь не только о Тимощуке или Ордеце, которые продолжают оставаться в чемпионате России по футболу. Не замечают противостояния стран и в киберспорте. На днях украинец Игорь w0nderful Жданов присоединился к команде Team Spirit.

Реклама

Формально после начала полномасштабной войны коллектив по CS:GO перебрался в Белград и стал "сербским". Однако там продолжают выступать одни россияне. Так было до прихода Игоря. Он заменил в команде Абдула degster Гасанова, который отказался покидать "запоребрик".

Читайте также: Украинская команда стала чемпионом турнира по CS:GO

Игорю всего 17 лет и его уже считают звездой будущего в игре CS:GO. Долгое время снайпер представлял команду Hellraiser, которая приостановила свою карьеру после 24 февраля. Этим постом Жданов поделился у себя в Twitter.

Реклама

К слову, 24 февраля парень ожидал поиграть в любимую игру на ESEA, но вынужден был отменить. В тот день он запостил два кратких поста и попросил помолиться за украинцев.

А на следующий день w0nderful перепостил обращение Александра S1mple Костылева из NAVI. В нем он вспомнил про "киберспорт вне политики", попросил мира и заявил, что он с россиянами в команде остается единым.

Через месяц после фашистского вторжения Жданов написал в Twitter, что у него все нормально и он не дома. Также он показал условия, в которых ему приходится во время войны играть в CS:GO.

Реклама

Также Игорь заявлял, что он в страхе и все, что ему остается, это сидеть дома. При этом единственным шансом отвлечься от войны для него является пострелять в Counter-Strike.

В середине марта парень репостнул твит игрока r1nkle, который показал фото разбомбленного драмтеатра в Мариуполе. О том, кто это сделал, популярный киберспортсмен решил не упоминать.

А на следующий день Жданов получил приглашение на участие в популярной лиге FPL-C, где открывают новых талантов. Позже организаторы отзывались о нем, как о новом таланте и будущем CS:GO.

11 апреля стало известно, что w0nderful прибыл в Берлин, где и планирует пока находиться. Там ему известный кибертренер Нил Мерфи обеспечил компьютер для дальнейшей игры в CS:GO.

В середине июня Жданов написал, что он открыт к предложениям о переходе в новую команду.

А всего через неделю после этого w0nderful оказался в коллективе с русскими "сербами" из Team Spirit, готовясь вместе с ними стрелять в игре.

В декабре парню исполнится 18 лет и будет интересно посмотреть на его позицию. Теперь хочется узнать, продолжит ли он молчать о фашистской стране-виновнице, которая начала войну в его стране и явится ли в украинский военкомат как военнообязанный гражданин.