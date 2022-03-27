Милота во время войны! Звезда украинских шахмат сходила в зоопарк

Одна из самых титулованных шахматисток в истории Украины Наталья Жукова показала, как живет Одесса во время войны.

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Впервые с начала боевых действий свои двери открыл местный зоопарк.

"Я тут же взяла своего крестника и бегом туда. К 11:00 уже была очередь в кассу из человек 100, но минут за 20 мы прошли внутрь. Работает зоопарк с 9:00 до 15:00 (если вошли, то до 16:00 посещение).

Цена взрослого билета 100 грн. Детский (с 5 до 14 лет) – 50 грн. Детям до 5 лет бесплатно.

Атмосфера потрясающая!!! Как сказала моя кума, такое впечатление, что полгорода здесь. Приходите, не пожалеете!" – написала Наталия в Instagram.