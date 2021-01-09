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"Между сексуальностью и вульгарностью": Ризатдинова игриво вышла из бассейна в Дубае

9 января, 15:34

Елена Павлова Елена Павлова

Украинская красавица успела покататься на лыжах в Буковеле и сбежала к солнцу

Популярная украинская гимнастка Анна Ризатдинова последние дни своего отпуска провела в солнечных Арабских Эмиратах в компании своего сына. Ранее бронзовый призер Олимпиады-2016 Ризатдинова рассказала про свой "роман": "Я в изнеможении лежала на ковре заплаканная".

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"Каникулы в этом году у меня получились невероятно насыщенными. Успела погулять и по улочкам Львова, и покататься на лыжах в Буковеле, и провести рождественские праздники в теплой атмосфере в кругу семьи. А вот теперь решила немного отдохнуть от дождливой и неприветливой киевской зимы и сбежала к солнцу", – написала Анна в Instagram в Дубаи.

Также Ризатдинова рассказала, что для нее значит женственность: "Женственность – это та тонкая грань между сексуальностью и вульгарностью. Женственность – это наполненность. Женщина должна быть наполнена, как сосуд".

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Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова думала о самоубийстве: "Господи, пусть меня машина собьет".

Смотрите, как танцует Ризатдинова

Анна Ризатдинова и Полина Ищенко. Танец Видео: Instagram

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отпуск Дубаи женственность художественная гимнастика Анна Ризатдинова
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