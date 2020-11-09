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Медали, грамоты и плакат Бритни Спирс: Анжелика Терлюга показала, как выглядела в 11 лет

9 ноября, 20:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

Спортсменка призналась: "Любила выигрывать кубки, сейчас борюсь за титулы"

Титулованная украинская каратистка Анжелика Терлюга на своей странице в Instagram вспомнила свои победы 17-летней давности. Девушка показала архивные фото с турнира "Кубок Черного Моря" и рассказала, как влюбилась в карате.

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"Начала заниматься карате в 7 лет. Первый клуб "Тигренок" (Одесса). Затем перешла в КК "Ника", где тренируюсь по сегодняшний день у моего тренера Морозова Д.В. Сразу полюбила карате всем сердцем. Для меня в детстве было наказание – это не пойти на тренировку. Сейчас я тоже очень сильно расстраиваюсь, если не иду на тренировку.

Почему выбрала эти фотки? – во-первых "Кубок Черного Моря" был моим любимым турниром, потому что там можно было выиграть кубок. Это для меня было очень-очень важно. Сейчас все поменялось. Кубки стоят у бабушки и мамы дома. У меня буквально пару штук есть. Сейчас я борюсь за "титулы". Еще вспомнила мои смешные обои в комнате, которые были в плакатах "Зачарованные", Бритни и JLo. А вы покупали постеры со звездами в детстве?) Вообще, что интересно обо мне?", – написала спортсменка.

Ранее мыв писали, что звезды украинского спорта получили именные знаки на специальной аллее. НОК Украины отметил знаками-"звездами" Ризатдинову, Терлюгу, Добрынскую и Цветова.

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каратэ Анжелика Терлюга

Источник: Сегодня|Спорт

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