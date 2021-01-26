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Массовое отравление в Египте: никакого заговора – сборная Словении заказывала пиццу

26 января, 16:45

Елена Павлова Елена Павлова

Представитель датской команды вступился за работников отеля

На мужском чемпионате мира по гандболу в Египте разгорается скандал вокруг последнего матча группового этапа между Словенией и хозяевами турнира. Перед решающим поединком отравились сразу 12 словенских гандболистов, а встреча завершилась вничью 25:25, и египтяне вышли в 1/4 финала. Теперь всплыли новые подробности индидента.

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Словения – Египет

Словения – Египет / Фото: Reuters

Накануне Федерация гандбола Словении рассказала о страданиях своих лидеров: "Ребята кричали от боли, их рвало, они бросались в туалет так, будто жизнь их была на кону. Ночью Сташ Скубе и Драган Гайич закрылись в уборной с болями, а перед матчем в раздевалке наш самый сильный игрок Блаж Благотиншек упал без сознания".

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Словенцы раскритиковала египтян за плохую организацию чемпионата и обвинили чуть ли не в заговоре. Однако спортивный директор федерации гандбола Дании Мортен Хенриксен считает, вина за отравление лежит на самих словенцах:

"Это смешные обвинения. Мы сами видели фотографии, как словенцы заказывали пиццу за пределами отеля. У многих команд здесь проблемы с желудком, не только у них. И эти команды с Египтом не встречались. Персонал отеля компетентен. Они стараются поддерживать высокий уровень гигиены. Я уверен, что перед нашей игрой с Египтом они будут делать то же самое", – цитирует Хенриксена Kingfut.


Фото Reuters

Сборная Дании сыграет с Египтом в четвертьфинале чемпионата мира 27 января. Также в этот день продут матчи Испания – Норвегия, Франция – Венгрия и Швеция – Катар. 29 января состоятся полуфиналы, 31 января – встреча за третье место и финал.

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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