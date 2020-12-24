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Маска, я тебя узнаю: квиз для настоящих фанатов

24 декабря, 10:38

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Попытайтесь угадать, кто из знаменитостей скрывается под маской

2020 год стал годом маски. Ее носили все от детей до стариков. От простых трудяг до селебрити. Коронавирус вынудил жить по строгим правилам и спортсменов.

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Мы уже просили вас узнать украинских спортсменов в маске. Там было не сложно. Сейчас задача усложнилась. Вам следует догадаться, кто из звезд мирового спорта на фото?

Кто скрывается под маской?

Узнайте звезд мирового спорта, которые добросовестно выполняли требования врачей и носили маски во время пандемии коронавируса.

Стартуем!
1/10

Просто FIFA The Best

Криштиану Роналду
50 %
Лионель Месси
0 %
Роберт Левандовски
50 %

Роберт Левандовски был назван ФИФА лучшим футболистом 2020 года.

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2/10

Железный камбэк

Энтони Джошуа
50 %
Майк Тайсон
50 %
Эвандер Холифилд
0 %
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Тайсон вернулся на ринг в 54 года. Железный Майк провел бой против Роя Джонса.

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3/10

Спец по "шлемах"

Аманда Нуньес
50 %
Серена Уильямс
50 %
Наоми Осака
0 %

Серена Уильямс – в общей сложности на ее счету 38 побед в теннисных турнирах "Большого шлема".

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4/10

Снайпер

Йоханнес Тиннес Бё
100 %
Петтер Нортуг
0 %
Яков Фак
0 %

Йоханнес Тиннес Бё – метко стреляет и быстро бежит, два года подряд он лучший биатлонист в общем зачете Кубка мира.

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5/10

Как Шумахер

Кими Райкконен
0 %
Себастьян Феттель
50 %
Льюис Хэмилтон
50 %

Льюис Хэмилтон в седьмой раз выиграл чемпионат Формулы-1 и сравнялся по титулам с Михаэлем Шумахером.

В тренде
Тело Марадоны задумали выкопать и поместить в мавзолей спустя три недели после смерти
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6/10

Король грунта

Рафаэль Надаль
100 %
Тайгер Вудс
0 %
Новак Джокович
0 %

Рафаэль Надаль – рекордные 13 раз побеждал на грунтовом турнире "Большого шлема" – Ролан Гаррос.

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7/10

Пуля

Ронда Роузи
0 %
Валентина Шевченко
100 %
Сесилия Брекхус
0 %
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Валентина "Пуля" Шевченко – чемпионка UFC в наилегчайшем весе.

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8/10

Король Джеймс

Майкл Джордан
0 %
Леброн Джеймс
100 %
Мэджик Джонсон
0 %

Леброн Джеймс – является четырехкратным чемпионом НБА, четырежды признавался самым ценным игроком финала НБА.

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9/10

Любительница супергиганта

Тина Мазе
0 %
Линдси Вонн
100 %
Лара Гут
0 %

Линдси Вонн – одна из сильнейших горнолыжниц в скоростных дисциплинах, чемпионка и призерка ОИ и ЧМ в скоростном спуске и супергиганте.

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10/10

Особенный

Жозе Моуринью
100 %
Юрген Клопп
0 %
Зинедин Зидан
0 %

Жозе Моуринью – знаменитый португальский тренер носит несколько прозвищ, но сам себя называет Особенным.

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