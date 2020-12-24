Маска, я тебя узнаю: квиз для настоящих фанатов

Попытайтесь угадать, кто из знаменитостей скрывается под маской

2020 год стал годом маски. Ее носили все от детей до стариков. От простых трудяг до селебрити. Коронавирус вынудил жить по строгим правилам и спортсменов.

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Мы уже просили вас узнать украинских спортсменов в маске. Там было не сложно. Сейчас задача усложнилась. Вам следует догадаться, кто из звезд мирового спорта на фото?

Кто скрывается под маской? Узнайте звезд мирового спорта, которые добросовестно выполняли требования врачей и носили маски во время пандемии коронавируса. Стартуем! 1/10 Просто FIFA The Best Криштиану Роналду 50 % Лионель Месси 0 % Роберт Левандовски 50 % Дальше 2/10 Железный камбэк Энтони Джошуа 50 % Майк Тайсон 50 % Эвандер Холифилд 0 % Дальше 3/10 Спец по "шлемах" Аманда Нуньес 50 % Серена Уильямс 50 % Наоми Осака 0 % Дальше 4/10 Снайпер Йоханнес Тиннес Бё 100 % Петтер Нортуг 0 % Яков Фак 0 % Дальше 5/10 Как Шумахер Кими Райкконен 0 % Себастьян Феттель 50 % Льюис Хэмилтон 50 % Дальше 6/10 Король грунта Рафаэль Надаль 100 % Тайгер Вудс 0 % Новак Джокович 0 % Дальше 7/10 Пуля Ронда Роузи 0 % Валентина Шевченко 100 % Сесилия Брекхус 0 % Дальше 8/10 Король Джеймс Майкл Джордан 0 % Леброн Джеймс 100 % Мэджик Джонсон 0 % Дальше 9/10 Любительница супергиганта Тина Мазе 0 % Линдси Вонн 100 % Лара Гут 0 % Дальше 10/10 Особенный Жозе Моуринью 100 % Юрген Клопп 0 % Зинедин Зидан 0 % Дальше

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