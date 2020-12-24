Маска, я тебя узнаю: квиз для настоящих фанатов

2020 год стал годом маски. Ее носили все от детей до стариков. От простых трудяг до селебрити. Коронавирус вынудил жить по строгим правилам и спортсменов.
Мы уже просили вас узнать украинских спортсменов в маске. Там было не сложно. Сейчас задача усложнилась. Вам следует догадаться, кто из звезд мирового спорта на фото?
Кто скрывается под маской?
Узнайте звезд мирового спорта, которые добросовестно выполняли требования врачей и носили маски во время пандемии коронавируса.
Просто FIFA The Best
Железный камбэк
Тайсон вернулся на ринг в 54 года. Железный Майк провел бой против Роя Джонса.
Спец по "шлемах"
Серена Уильямс – в общей сложности на ее счету 38 побед в теннисных турнирах "Большого шлема".
Снайпер
Йоханнес Тиннес Бё – метко стреляет и быстро бежит, два года подряд он лучший биатлонист в общем зачете Кубка мира.
Как Шумахер
Льюис Хэмилтон в седьмой раз выиграл чемпионат Формулы-1 и сравнялся по титулам с Михаэлем Шумахером.
Король грунта
Рафаэль Надаль – рекордные 13 раз побеждал на грунтовом турнире "Большого шлема" – Ролан Гаррос.
Пуля
Валентина "Пуля" Шевченко – чемпионка UFC в наилегчайшем весе.
Король Джеймс
Леброн Джеймс – является четырехкратным чемпионом НБА, четырежды признавался самым ценным игроком финала НБА.
Любительница супергиганта
Линдси Вонн – одна из сильнейших горнолыжниц в скоростных дисциплинах, чемпионка и призерка ОИ и ЧМ в скоростном спуске и супергиганте.
Особенный
Жозе Моуринью – знаменитый португальский тренер носит несколько прозвищ, но сам себя называет Особенным.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк
Роберт Левандовски был назван ФИФА лучшим футболистом 2020 года.