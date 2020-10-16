"Мамма Mia! Красотка с перчинкой": украинская легкоатлетка загорает в Египте

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук сделала перерыв в тренировках и отправилась в отпуск, чтобы набираться сил перед новыми соревнованиями. 25-летняя вице-чемпионка мира сейчас отдыхает в солнечном Египте и щедро делится шикарными фото в купальнике из Шарм-эль-Шейхе. Ранее Марина Бех-Романчук поразила своими формами после рекорда.

"Чем больше у меня солнца, тем больше мне нравится мой отдых", — написала Марина в Instagram.

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После такого фото фоловеры спортсменки тут же засыпали ее комплиментами: "Горячая, сексуальная и с перчинкой", "Невероятная красотка", "Мамма Mia!", "А какой загар!".

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Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук завоевала "серебро" в немецком Дессау. Там украинская легкоатлетка запрыгнула на 6,85 метра, уступив лишь немке Малайке Мигамбо, улетевшей на 7,02 метра.

Также мы рассказывали, что сексуальная Бех-Романчук отпраздновала бумажную свадьбу с мужем-пловцом. "Спасибо тебе за все. Я тебя люблю", – призналась на вторую годовщину бракосочетания супругу Михаилу Марина.

Смотрите, как Марина Бех показывает язык

Марина Бех показывает язык Видео: Instagram

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