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Лукашенко не легитимный! "Нож в спину" от друга Путина

8 марта, 20:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

Государственным служащим Беларуси не будут выданы аккредитации для посещения Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте МОК по итогам сегодняшнего заседания Исполнительного комитета МОК, президентом которого является Томас Бах. Его еще называют "другом Путина" из-за его отношений с президентом России.

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Также МОК приостановил все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных со стипендиями спортсменов и подготовкой белорусской команды к Олимпийским играм и их участием в них. Кроме этого, высокопоставленным государственным служащим Беларуси не будут выданы аккредитации для посещения Олимпийских игр.

Напомним, Виктор Лукашенко принял пост у своего отца Александра Лукашенко. Лукашенко-старший возглавлял НОК Беларуси с 1997 года. Виктор с апреля 2019 года исполнял обязанности первого вице-президента НОК, а позднее был избран Олимпийским собранием на этот пост.

Видео: Сегодня

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МОК Александр Лукашенко

Источник: Сегодня|Спорт

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