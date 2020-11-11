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"Лучший удар в истории гольфа": испанский "Рэмбо" выбил 20 миллионов просмотров (видео)

11 ноября, 12:50

Олег Люлька Олег Люлька

Лидер мирового рейтинга Джон Рам отправил мячик в плавание, а тот залетел в лунку

Испанский гольфист Джон Рам, лидирующий в мировом рейтинге, поразил публику невероятным ударом на турнире серии "Мастерс". 26-летний спортсмен произвел удар из травы таким образом, что мяч несколько раз скакнул по воде подобно лягушке, а затем, вылетев из озера, элегатно закатился в лунку.

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Видео с этим шедевром уже набрало более 20 миллионов просмотров в соцсетях.

"Вау!", "Сумасшествие!", "Это лучший удар в истории гольфа!" – пишут пользователи

Интересно, что Джон Рам, являющийся ярым фанатом клуба "Атлетик" и проживающий в американском Финиксе, исполнил этот космический удар аккурат в свой день рождения!

Джон Рам

Джон Рам / Фото: Reuters

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Как видим, не зря болельщики прозвали гольфиста Джона Рама "Джоном Рэмбо" – попадает так же метко, как и знаменитый герой Сильвестра Сталлоне.

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Ранее мы рассказывали, что новозеландская гольфистка швырнула топор с невероятной точностью. Таня Таре испытала себя в новом виде спорта. По реакции девушки было видно: она сама в шоке!

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Источник: Сегодня|Спорт

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