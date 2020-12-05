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Лучший прокат в истории фигурного катания: видео выступления девушки-вундеркинда

5 декабря, 18:29

Олег Люлька Олег Люлька

14-летняя Камила Валиева получила рекордную оценку за короткую программу

14-летняя чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева за исполнение короткой программы на заключительном, пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве, получила от судей 86,20 балла. Это – выше мирового рекорда чемпионки Европы Алены Косторной (85,45).

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Превзойти оценку соотечественницы Валиевой в субботу, 5 декабря, помог тройной аксель – прыжок, которым славилась Косторная в прошлом сезоне и который впервые исполнила на соревнованиях Валиева.

Ученица Этери Тутберидзе сделала аксель в 3,5 оборота с поднятыми руками, правда, допустив небольшую ошибку при приземлении. Также Валиева исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Все оценки спортсменки за компоненты превысили 9 баллов.

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Камила Валиева

Камила Валиева / Фото: Спорт-Экспресс

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Напомним, ранее российский спорт был наказан за махинации с допингом. РФ на четыре года лишилась права принимать чемпионаты мира, а ее спортсмены не могут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом своей страны.

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Россия рекорд фигурное катание Камила Валиева

Источник: Championat.ru

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