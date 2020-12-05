Лучший прокат в истории фигурного катания: видео выступления девушки-вундеркинда

14-летняя чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева за исполнение короткой программы на заключительном, пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве, получила от судей 86,20 балла. Это – выше мирового рекорда чемпионки Европы Алены Косторной (85,45).

Реклама

Читайте также: "Вылитая мама": 5-летняя дочка Оксаны Баюл поразила ледовой пробежкой на носочках (видео)

Превзойти оценку соотечественницы Валиевой в субботу, 5 декабря, помог тройной аксель – прыжок, которым славилась Косторная в прошлом сезоне и который впервые исполнила на соревнованиях Валиева.

Ученица Этери Тутберидзе сделала аксель в 3,5 оборота с поднятыми руками, правда, допустив небольшую ошибку при приземлении. Также Валиева исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Все оценки спортсменки за компоненты превысили 9 баллов.

Реклама

Камила Валиева / Фото: Спорт-Экспресс

Читайте также: "Разруха и бедность, жалко людей": российская фигуристка была шокирована условиями жизни в Крыму

Напомним, ранее российский спорт был наказан за махинации с допингом. РФ на четыре года лишилась права принимать чемпионаты мира, а ее спортсмены не могут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом своей страны.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама