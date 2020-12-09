Ломая стереотипы: что мужчины делают в художественной гимнастике (ВИДЕО)

XXI век нещадно крушит стереотипы. Международный олимпийский комитет включил брейк-данс в программу Игр-2024 в Париже. Не ровен час в главных соревнованиях планеты мы увидим и мужскую художественную гимнастику. Разговоры о показательных выступлениях "художников" на Олимпиаде в Токио уже были. И не случайно.

Откуда взялась?

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Родиной мужской художественной гимнастики считается Япония. Здесь проводятся соревнования с середины прошлого столетия, а основой нового вида спорта, вместе с демонстрацией физических возможностей, стали красивые и пластичные элементы старинных японских танцев.

Какие правила?

В японской гимнастике свои правила, костюмы и предметы:

кольца

утяжеленные булавы

скакалки

90-сантиметровые трости

Соревнования проходят в двух дисциплинах: групповые упражнения (шесть человек, без предметов) и индивидуальные (с предметами).

Как девочки

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Более привычная для нас – испанская школа. Здесь уже парни подстраиваются под женский формат. И костюмы с блестками и те же ленты, булавы, обручи и мячи.

А вот так упражнение с лентой выглядит у женщин:

Какие перспективы?

Этот вид спорта популярен сейчас в Японии, Австралии, Канаде, Малайзии, США, Корее, Мексике... Международная федерация гимнастики пока не признает движение мужских "художников". Поэтому они не могут разыгрывать медали на официальных чемпионатах мира. Но учитывая повсеместную политику гендерной равности – ждать осталось недолго.

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