Ломая стереотипы: что мужчины делают в художественной гимнастике (ВИДЕО)

XXI век нещадно крушит стереотипы. Международный олимпийский комитет включил брейк-данс в программу Игр-2024 в Париже. Не ровен час в главных соревнованиях планеты мы увидим и мужскую художественную гимнастику. Разговоры о показательных выступлениях "художников" на Олимпиаде в Токио уже были. И не случайно.
Откуда взялась?
Родиной мужской художественной гимнастики считается Япония. Здесь проводятся соревнования с середины прошлого столетия, а основой нового вида спорта, вместе с демонстрацией физических возможностей, стали красивые и пластичные элементы старинных японских танцев.
Какие правила?
В японской гимнастике свои правила, костюмы и предметы:
- кольца
- утяжеленные булавы
- скакалки
- 90-сантиметровые трости
Соревнования проходят в двух дисциплинах: групповые упражнения (шесть человек, без предметов) и индивидуальные (с предметами).
Как девочки
Более привычная для нас – испанская школа. Здесь уже парни подстраиваются под женский формат. И костюмы с блестками и те же ленты, булавы, обручи и мячи.
А вот так упражнение с лентой выглядит у женщин:
Какие перспективы?
Этот вид спорта популярен сейчас в Японии, Австралии, Канаде, Малайзии, США, Корее, Мексике... Международная федерация гимнастики пока не признает движение мужских "художников". Поэтому они не могут разыгрывать медали на официальных чемпионатах мира. Но учитывая повсеместную политику гендерной равности – ждать осталось недолго.
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