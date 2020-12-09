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Ломая стереотипы: что мужчины делают в художественной гимнастике (ВИДЕО)

9 декабря, 15:57

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Испанцы копируют девушек, японцы придумали свои правила

XXI век нещадно крушит стереотипы. Международный олимпийский комитет включил брейк-данс в программу Игр-2024 в Париже. Не ровен час в главных соревнованиях планеты мы увидим и мужскую художественную гимнастику. Разговоры о показательных выступлениях "художников" на Олимпиаде в Токио уже были. И не случайно.

Откуда взялась?

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Родиной мужской художественной гимнастики считается Япония. Здесь проводятся соревнования с середины прошлого столетия, а основой нового вида спорта, вместе с демонстрацией физических возможностей, стали красивые и пластичные элементы старинных японских танцев.

Какие правила?

В японской гимнастике свои правила, костюмы и предметы:

  • кольца
  • утяжеленные булавы
  • скакалки
  • 90-сантиметровые трости

Соревнования проходят в двух дисциплинах: групповые упражнения (шесть человек, без предметов) и индивидуальные (с предметами).

Как девочки

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Более привычная для нас – испанская школа. Здесь уже парни подстраиваются под женский формат. И костюмы с блестками и те же ленты, булавы, обручи и мячи.

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А вот так упражнение с лентой выглядит у женщин:

Какие перспективы?

Этот вид спорта популярен сейчас в Японии, Австралии, Канаде, Малайзии, США, Корее, Мексике... Международная федерация гимнастики пока не признает движение мужских "художников". Поэтому они не могут разыгрывать медали на официальных чемпионатах мира. Но учитывая повсеместную политику гендерной равности – ждать осталось недолго.

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Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве

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художественная гимнастика
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