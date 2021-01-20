Лидер "Голубых цыплят": почему Джо Байден не стал великим футболистом

Сегодня Джо Байден официально вступит в должность президента США. Его победу на выборах спортивный мир принял с воодушевлением, ведь Джо был отличным футболистом.

Реклама

С детства Байден немного заикается и это стало большой проблемой в школе. Одноклассники постоянно подшучивали над ним. Дабы добиться авторитета среди сверстников, мальчуган занялся американским футболом. Там не нужно быть красноречивым. Главное, сила, ловкость, сообразительность.

"Мне не хватало уверенности в разговорах, но на футбольном поле я всегда был уверен в себе", – вспоминал будущий политик.

Джо учился в частной школе "Академия Арчмер", которая никогда не блистала в футбольном первенстве. С приходом Байдена все изменилось. Школа выиграла чемпионат конференции, а лидером команды был Джо.

На фото Джо Байден под №30

Реклама

21 сентября 1960 года в главной газете Уилмингтона вышел репортаж о футбольных успехах "Академии Арчмер". В нем репортер назвал Джо Байдена лучшим принимающим (ресивером) в команде.

Байден на первом месте в команде по тачдаунам

Свою футбольную карьеру Байден продолжил и в университете Делавэра. На первом курсе выступал за команду "Голубые цыплята". Но вскоре вынужден был покинуть футбол, на этом настояли родители. Поскольку спорт негативно влиял на успеваемость.

Через два года Джо планировал вернуться в американский футбол. Но как раз познакомился с Нелией Хантер, которая жила в Сиракузах. Между ними было почти 400 км и Джо должен был выбрать: либо на выходных он играет в футбол, либо проводит время с Нелией. Байден выбрал девушку, которая впоследствии стала его женой.

Реклама

Смотрите, как Байден играл за "Академию Арчмер":

Все подробности в спецтеме История дня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама