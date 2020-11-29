Ленту подсмотрели в балете, а булавы меняли на вымпелы. Как зарождалась художественная гимнастика (видео)

В нынешнем виде художественная гимнастика зародилась в Советском Союзе в середине прошлого века. Толчком для ее возникновения стала известная американская танцовщица Айседора Дункан. Именно она в 1921 году основала школу художественного движения в Москве.

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Ее главная идея – отказ от заученных классических элементов в пользу импровизации, произвольных движений, в заимствовании пластики, форм и нарядов античного танца. В художественной гимнастике закрепились базовые элементы свободного танца: прыжки, различные виды бега, ходьба, волнистые и пружинистые движения в сочетании с движением рук и корпуса.

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В 1934 году в Санкт-Петербурге была открыта высшая школа художественного движения. Взяв понемногу от эстетической гимнастики – Франсуа Дельсарта, ритмической гимнастики – Эмиля Жака дель-Кроза, танцевальной гимнастики – Жоржа Демини и свободного танца – Айседоры Дункан, так образовался новый вид спорта.

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Первый личный чемпионат СССР по художественной гимнастике прошел в 1949 году в Киеве!

Первые официальные международные соревнования "художниц" состоялись в 1963 году в Будапеште и назывались Кубком Европы. Но на турнир приехали спортсменки из других континентов, поэтому впоследствии было решено считать эти соревнования первым чемпионатом мира. Первой чемпионкой стала москвичка Людмила Савинкова. Победительница определялась по сумме двух упражнений – с предметом и без предмета. Причем гимнастки имели право выбирать предмет.

Скакалка и мяч пришли в художественную гимнастику из детских игр. Они вошли в советскую художественную гимнастику с момента ее зарождения. Международная федерация сделала их обязательными с 1965 года.

Упражнения с обручем использовала в работе с детьми одна из основательниц художественной гимнастики Елена Горлова. В международную программу обручи вошли в 1967 году и были деревянными. Сейчас их изготавливают из пластика, ПВХ или полиэтилена.

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Танец с лентой стал широко известен после постановки балета Рейнгольда Глиэра "Красный мак". В художественной гимнастике лента долгое время использовалась в качестве произвольного упражнения. В международную программу вошла в 1971 году.

Булавы использовались в чешской гимнастике. В советской появились в 1950-м, но через десять лет были заменены на вымпелы. Однако международная федерация в программу соревнований включила именно булавы, в 1973 году.

Напомним, что выступление лучших гимнасток Европы можно будет посмотреть сегодня в столичном Дворце спорта. Здесь, при поддержке OLL.TV, проходит чемпионат Европы. Трансляция финалов – на канале "Индиго".

Ранее мы писали, что Потап написал гимн для чемпионата Европы в Киеве, а исполнила его Мишель Андраде.

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Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве

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