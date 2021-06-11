11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

Легенда возвращается! Олимпийская чемпионка из Украины снова меняет страну

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
11 июня, 14:14
Копировать ссылку
Фигуристка Алена Савченко объявила о возобновлении карьеры. После Украины и Германии чемпионка Пхенчхана-2018 решила выступать под флагом США
Осенью 2019 года Алена Савченко стала мамой
Осенью 2019 года Алена Савченко стала мамой / Фото: Instagram

Украинская фигуристка Алена Савченко, которая стала олимпийской чемпионкой в 2008 году под флагом Германии с Бруно Массо, в конце апреля объявила о завершении карьеры. А сегодня стало известно, что Алена третий раз в своей карьере поменяет спортивное гражданство. 37-летняя фигуристка будет выступать за США!

Читайте также: Олимпийская чемпионка Алена Савченко: "В этой медали и часть Украины"

"Я очень рада следующему этапу моей карьеры и благодарна федерациям стран за то, что они сделали этот шаг возможным. С убеждением, энтузиазмом и целеустремленностью я верю, что можно ставить цели и достигать их на каждом этапе жизни и карьеры. С нетерпением жду захватывающего будущего в США", – заявила Алена.

"Мы не хотим бросать камни на пути Алены Савченко после всего, что она сделала для немецкого фигурного катания, и желаем ей всего наилучшего в новой главе жизни. Если она решит однажды вернуться, наши двери всегда открыты для нее", – прокомментировала ситуацию представитель федерации Клаудиа Пфайфер.

Алена Савченко начала заниматься парным катанием в 13 лет. Ее первым партнером был Дмитрий Боенко, пара участвовала в юниорском чемпионате мира (1998). Затем каталась со Станиславом Морозовым, с которым была чемпионкой мира среди юниоров (2000), двукратной чемпионкой Украины (2000, 2001) и участницей Олимпийских игр (2002). После травмы Морозова начала поиск нового партнера.

Алена переехала в Германию, где встала в пару с Робином Шолковы. За одиннадцать совместных сезонов они стали двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр (2010, 2014), пятикратными чемпионами мира (2008, 2009, 2011, 2012, 2014), четырехкратными чемпионами Европы (2007-2009, 2011). После завершения Шолковы карьеры Савченко продолжила кататься. Вместе с Бруно Массо они выиграли чемпионат мира и Олимпийские игры. Кто будет новым партнером Алены, пока неизвестно.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять