Курьез на "Тур де Франс": велогонщик радовался победе и не понял, что проиграл (видео)

Яспер Филипсен был уверен, что выиграл четвертый этап французской многодневки. Спортсмен не заметил, что его обошли на восемь секунд

Ваут ван Арт и Яспер Филипсен: эмоции на финише / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В эти дни проходит самая знаменитая велогонка "Тур де Франс". Ранее на ней гонщикам разрешали курить.

А сегодня здесь произошел довольно забавный случай. Бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт выиграл четвертый этап веломногодневки.

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Однако этого не заметил другой бельгиец, Яспер Филипсен из команды Alpecin-Deceuninck. Он пересек черту, победно вскинув руки вверх. Яспер был уверен, что это он выиграл этап. Лишь потом Филипсену объяснили, что отстал он от ван Арта на восемь секунд.

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Смотрите финиш четвертого этапа:

Общий зачет после четвертого этапа:

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Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 13.02,43 Ив Лампарт (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) – +0,25 Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – +0,32 Мадс Педерсен (Дания, Trek-Segafredo) – +0,36 Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – +0,38

Ранее мы рассказывали, что велогонщик на финише чуть не убил свою жену.