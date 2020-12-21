Куда пропал "Бонд": что делал украинский рекордсмен в 2020 году и будет ли еще прыгать

Украинский рекордсмен по прыжкам в высоту и призер Олимпиады Богдан Бондаренко в 2020 году не выступил ни на одном турнире. В какой-то момент даже поползли слухи, что он заканчивает карьеру, ведь в последнее время легкоатлета преследовали травмы. Мы решили узнать, куда же пропал наш Бонд, от которого ждали медали и на ОИ-2020 в Токио.

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Богдан рассказал, что в конце марта, когда в Украине начался карантин из-за пандемии, он в срочном порядке вернулся со сборов в ЮАР. И первое время еще продолжал поддерживать форму: "Мы еще не понимали, как будет развиваться ситуация. А вдруг все переиграют, и летом пройдет Олимпиада или будут другие большие старты".

Богдан Бондаренко / Фото: AFP

"Уже ближе к лету пришло понимание, что нет смысла тратить ресурсы организма на этот год. Лучше это время посвятить восстановлению и спокойной подготовке. Тем более на сборах в ЮАР у нас было 27 градусов на улице, а тут – 10-12. На улице мышцы совершенно по-другому работают. Чувствуешь себя как плохо настроенный инструмент. И боясь получить травму, мы приняли решение пропускать сезон", – рассказал Бондаренко.

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В августе Богдан начал подготовительные тренировки, затем провел сбор в высокогорье. А в последнее время готовился в Белеке: "Турция – одна из немногих стран, которая еще готова нас принимать. Невозможно сейчас попасть в Италию, Португалию и ряд европейских стран. А Турция пока открыта. Здесь очень много спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм в 2021 году".

Богдан Бондаренко / Фото: AFP

"В 2019 году я мало выступал, не получился полностью сезон. 2020 год – вообще не прыгал. И для того, чтобы вспомнить эти ощущения движения, возможно, попробуем выступить в зимнем сезоне. Сложно загадывать, но, вероятно, в феврале будут первые международные соревнования – IAAF Challenge или что-то такое. Есть несколько престижных зимних турниров в Чехии и Словакии. Я никогда туда не ездил, но мне бы очень хотелось попробовать. Может, выступлю и на чемпионате Украины", – отметил прыгун.

Напомним, что лучший прыгун планеты остался без медали ЧМ из-за невыносимой боли.

Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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