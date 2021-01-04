Кроссворд. Яркие события и люди в вопросах и ответах

Начало января – лучшее время, чтобы подвести итоги ушедшего года. Сделаем это и мы, но в весьма оригинальной форме. В виде кроссворда.

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Вспоминайте яркие события и героев 2020 года. Если что-то забыли, ищите подсказки на нашем сайте!

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Правильные ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. Хэмилтон, 5. Мораес, 7. Милевский, 9. Нурмагомедов, 11. Барселона, 12. Скалолазание, 13. Ливерпуль, 14. Бубка, 16. Ковалевка, 17. Бавария.

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По вертикали: 1. Новиков, 2. Малиновский, 4. Макгрегор, 6. Харлан, 8. Луческу, 10. Болельщики, 11. Белодед, 13. Ломаченко, 15. Швейцария.

Все подробности в спецтеме Итоги года в спорте

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