Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

Красотка Белодед покидает Испанию с тремя сердечками

Олег Люлька Олег Люлька
20 мая, 10:12
Копировать ссылку
Чемпионка мира по дзюдо довольна сбором, проведенным в Аликанте. 20-летняя олимпийская надежда Украины назвала его "лучшим тренировочным лагерем"
Дарья Белодед
Дарья Белодед / Фото: Instagram

Одна из самых красивых украинских спортсменок дзюдоистка Дарья Белодед завершила сбор в испанском Аликанте, который должен помочь ей успешно выступить на Олимпиаде в Токио (23 июля – 8 августа).

Читайте также: Новая интрига! Дарья Белодед в обнимку с грузинским красавцем

"Лучший тренировочный лагерь – позади. Была рада быть здесь", – написала 20-летняя Дарья у себя в Instagram.

При этом двукратная чемпионка мира Белодед сделала несколько фото на память со своими подругами-соперницами из других сборных, среди которых Тациана Лима – чемпионка Африки из Гвинеи-Бисау, которая является уроженкой Бразилии.

Отметим, что в Испании с Дарьей Белодед были ее тренеры-родители – мама Светлана и отец Геннадий. Спортсменка поделилась в сториз снимком, на котором запечатлены все трое, – под ним Дарья поставила три сердечка.

Добавим, что на будущей Олимпиаде в Токио аналитики предрекают Украине 15-е место в общем зачете, ожидая, что наши спортсмены добудут в Японии шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять