Красотка Белодед покидает Испанию с тремя сердечками

Чемпионка мира по дзюдо довольна сбором, проведенным в Аликанте. 20-летняя олимпийская надежда Украины назвала его "лучшим тренировочным лагерем"

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Одна из самых красивых украинских спортсменок дзюдоистка Дарья Белодед завершила сбор в испанском Аликанте, который должен помочь ей успешно выступить на Олимпиаде в Токио (23 июля – 8 августа).

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"Лучший тренировочный лагерь – позади. Была рада быть здесь", – написала 20-летняя Дарья у себя в Instagram.

При этом двукратная чемпионка мира Белодед сделала несколько фото на память со своими подругами-соперницами из других сборных, среди которых Тациана Лима – чемпионка Африки из Гвинеи-Бисау, которая является уроженкой Бразилии.

Отметим, что в Испании с Дарьей Белодед были ее тренеры-родители – мама Светлана и отец Геннадий. Спортсменка поделилась в сториз снимком, на котором запечатлены все трое, – под ним Дарья поставила три сердечка.

Добавим, что на будущей Олимпиаде в Токио аналитики предрекают Украине 15-е место в общем зачете, ожидая, что наши спортсмены добудут в Японии шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых.