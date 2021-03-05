Красавица-дзюдоистка Белодед призналась в любви перед 8 Марта

Перед наступлением женского праздника весны наши спортсмены вместе с другими соотечественниками высказывают свое отношение к 8 Марта. Сегодня утром мыслями на своей страничке в Instagram поделилась двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед.
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20-летняя красавица пожелала всем доброго утра прекрасным букетом цветов.
А затем рассказала, что ее мама является для Даши во многом примером:
"Люблю 8 марта. Мне нравится ломать стереотипы и показывать, что хрупкость и женственность прекрасно сочетаются с силой, характером и боевым настроем. Есть женщины, которые меня вдохновляют. Но больше всего, конечно, моя мама. Она – мой пример стойкости духа, мой герой. И 8 марта – это прекрасный повод поблагодарить ее".
В этом году спортивные успехи Дарьи пока что скромны. Но главный старт сезона ее ожидает на Олимпийских играх в Токио летом.
Недавно Белодед нашла свой способ перезагрузки.
Смотрите, как Даша ехала по Киеву в снегопад:
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