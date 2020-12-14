Космическая красотка: зацените тело украинки, которая стала чемпионкой мира по фитнес-бикини

Приятная новость прилетела из испанского города Санта-Сусанна. Львовянка Оксана Бригидир стала чемпионкой мира среди профессионалов в самой популярной женской дисциплине – фитнес-бикини.
"Вынесла. Я в Санта-Сусанна не проигрываю", – подписала свое фото в соцсетях чемпионка.
"Я счастлива. Это заслуженно", – это уже подпись Бригидир под ее видео.
Подписчики Оксаны в восторге от ее успеха:
- "Космическая красотка";
- "Бомба-ракета";
- "Лучшая на все времена";
- "Все идеальное".
Восторженно пишут фанаты девушки в ее Instagram.
Кстати, смотрите, как выглядит Оксана в повседневной жизни.
"Не надо быть дурой, следи за фигурой", - советует Оксана.
Отметим, что приказом Министерства молодежи и спорта Украины от 15 марта 2018 года Оксане Бригидир первой в стране присвоили звание "Заслуженный мастер спорта Украини по бодибилдингу", – сообщает львовское отделение НОК.
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