Космическая красотка: зацените тело украинки, которая стала чемпионкой мира по фитнес-бикини

Оксана Бригидир победила в самой популярной женской дисциплине

Приятная новость прилетела из испанского города Санта-Сусанна. Львовянка Оксана Бригидир стала чемпионкой мира среди профессионалов в самой популярной женской дисциплине – фитнес-бикини.

"Вынесла. Я в Санта-Сусанна не проигрываю", – подписала свое фото в соцсетях чемпионка.

"Я счастлива. Это заслуженно", – это уже подпись Бригидир под ее видео.

Подписчики Оксаны в восторге от ее успеха:

"Космическая красотка";

"Бомба-ракета";

"Лучшая на все времена";

"Все идеальное".

Восторженно пишут фанаты девушки в ее Instagram.

Кстати, смотрите, как выглядит Оксана в повседневной жизни.

"Не надо быть дурой, следи за фигурой", - советует Оксана.

Отметим, что приказом Министерства молодежи и спорта Украины от 15 марта 2018 года Оксане Бригидир первой в стране присвоили звание "Заслуженный мастер спорта Украини по бодибилдингу", – сообщает львовское отделение НОК.

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