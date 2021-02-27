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Коронавирус принес победу украинскому клубу над победителем Лиги чемпионов

27 февраля, 11:00

Елена Павлова Елена Павлова

"Мотор" теперь занимает четвертое место в своей группе

Европейская гандбольная федерация вынесла решение о матче Лиги чемпионов между "Мотором" и "Килем", который должен был пройти 10 февраля 2021 года. После изучения всех обстоятельств отмены встречи немецкой команде присудили техническое поражение 0:10, сообщил сайт ЕГФ.

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Напомним, что сначала матч украинской и немецкой команд был перенесен на неопределенное время из-за вспышки коронавируса в составе "Киля" – действующего победителя Лиги чемпионов. Перед игрой с запорожцами у нескольких игроков "зебр" обнаружили COVID-19, после чего вся команда была помещена на карантин.

"Мотор"

"Мотор" / Фото: ГК "Мотор"

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Первый матч между командами состоялся 4 февраля. Тогда сильнее оказался немецкий клуб, сыграв со счетом 34:23. После технической победы "Мотор" обошел "Киль" в турнирной таблице своей группы и занимает теперь 4-е место.

Ранее мы писали, что сборная Дании выиграла чемпионат мира по гандболу. В финале датчане обыграли Швецию 26:24.

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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