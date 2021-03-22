Коронавирус не пустил украинских фигуристов на чемпионат мира

Украина не досчиталась спортивной пары на чемпионате мира по фигурному катанию, который стартует 24 марта в Стокгольме. Перед вылетом в Швецию позитивный тест на коронавирус получили София Голиченко и Артем Даренский.

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Таким образом, в соревнованиях примут участие четыре представителя Украины – одиночники Иван Шмуратко и Анастасия Архипова, а также танцевальний дуэт Александра Назарова/Максим Никитин.

Смотрите интервью с Софией и Артемом на днепровском телевидении:

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На чемпионате мира будут разыграны путевки на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Ранее мы писали, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва опубликовала пляжное фото с отдыха на Мальдивах. Спортсменка сфотографировалась топлес.

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