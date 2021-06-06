Коронавирус не дал спортсмену выиграть полтора миллиона долларов

Джон Рам уверенно лидировал на турнире The Memorial и был близок к тому, чтобы заработать приличные деньги, но его сняли с соревнований из-за положительного теста на COVID-19

Джон Рам был близок к победе / Фото: Instagram

Испанский гольфист Джон Рам не смог закончить турнир The Memorial в Огайо. После прохождения 18-й лунки Джону сообщили, что тест на коронавирус дал положительный результат. К тому времени Рам лидировал с перевесом в шесть ударов.

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Рам претендовал на призовые в размере 1,67 миллиона долларов! И в случае победы выходил на второе место в мировом рейтинге.

Surreal TV moment as six-stroke leader Jon Rahm learns he tested positive for COVID and Jim Nantz tries to make sense of it without knowing what Rahm's been told pic.twitter.com/WvD6LmAlxs — Timothy Burke (@bubbaprog) June 5, 2021

PGA-тур тестировал Рама с 31 мая, когда стало известно, что он был в близком контакте с зараженным коронавирусом. На протяжении всех дней вплоть до субботы, 5 июня, результаты тестирования были отрицательными. Теперь гольфист не может появляться на публике до 15 июня. И не сможет как следует подготовиться к US Open.

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