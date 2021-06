Коронавирус не дал спортсмену выиграть полтора миллиона долларов

Испанский гольфист Джон Рам не смог закончить турнир The Memorial в Огайо. После прохождения 18-й лунки Джону сообщили, что тест на коронавирус дал положительный результат. К тому времени Рам лидировал с перевесом в шесть ударов.

Рам претендовал на призовые в размере 1,67 миллиона долларов! И в случае победы выходил на второе место в мировом рейтинге.

Surreal TV moment as six-stroke leader Jon Rahm learns he tested positive for COVID and Jim Nantz tries to make sense of it without knowing what Rahm's been told pic.twitter.com/WvD6LmAlxs