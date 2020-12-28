Короли и королевы Instagram: cамые популярные посты украинских спортсменов в 2020 году

Боксеры, футболисты и их коллеги пишут не только о своей основной профессии

В последнее время все больше информации о людях, в том числе и спортсменах, узнают из соцсетей. Мы решили выделить самые популярные посты наших атлетов в 2020 году и прошлись по десятке звезд Instagram. Недавно мы публиковали рейтинг украинских спортсменов в Instagram. Примечательно, что далеко не всегда сообщения касаются собственно основной сферы деятельности.

Самым популярным отечественным представителем спорта в Instagram остается боксер Василий Ломаченко, у которого более 1 миллиона 900 тысяч подписчиков. В 2020 году он провел бой с Теофимо Лопесом – один из самых ожидаемых в мире. Именно видео с церемонии взвешивания собрало больше всего "лайков" – более 1,9 млн просмотров и 17 тысяч комментариев!

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На втором и третьем местах у Васи (770 и 720 тысяч) оказались посты не на спортивную тему. Напомним, Ломаченко выложил в Instagram скандальное видео с "вежливыми людьми", а потом в ответ на обвинения прочитал стих.

Три самых популярных поста кума Василия, Александра Усика, у которого более миллиона подписчиков, не касались напрямую спорта. 749 тысяч просмотров собрал танец боксера из Крыма на тренировке перед октябрьским боем с британцем Дереком Чисорой.

732 тысячи подписчиков посмотрели, как 33-летний спортсмен тренирует реакцию и ловит монеты. А 693 тысячи увидели, как супертяж занимается со своим сыном.

Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко быстрее набрал миллион подписчиков, чем Усик, но в целом его читают меньше. Больше всего просмотров (632 тысячи) набрало, собственно, само сообщение в начале года, что за Зиной следят более миллиона человек. На втором месте конкурс, где 5 января парень начал разыгрывать 10 бутс со своими автографами – 558 просмотров.

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Нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко имеет 860 тысяч читателей в Instagram, но постит нечасто. Среди его сообщений больше всего посмотрели ностальгические кадры: как в 2012 году Шева завершал карьеру в сборной дублем в ворота Швеции на Евро (367 тысяч) и помогал "Милану" добывать чемпионство в Италии в 2004-м (304 тысячи).

Теннисистка родом из Одессы Элина Свитолина занимает пятое место и в мировом рейтинге WTA, и в популярности в соцсетях среди наших спортсменов. Во время карантина девушка много развлекалась, публикуя видео в TikTok. Больше всего – 375 тысяч человек – посмотрело, как спортсменка в купальнике танцует на яхте в Средиземном море. Еще один танец, в топике в отельном номере, увидело 311 тысяч поклонников.

А вот "удар жизни", который показала Элина в начале года, собрал 225 тысяч.

Сообщения нашего знаменитого боксера-космополита Владимира Кличко читают 590 тысяч человек. Самый популярный его пост посмотрели 429 тысяч человек: вместе с братом Виталием еще 1 января Володя поздравил всех с Новым годом. Не срослось...

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На втором месте красивое видео с яхты, на которой 44-летний спортсмен в августе философски восхищался закатом солнца – 366 тысяч просмотров.

Седьмую позицию в рейтинге популярности удерживает полузащитник "Шахтера" и сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка (407 тысяч подписчиков). Чемпион Украины во время весеннего карантина готовил дома рис с овощами, что увидело 132 тысячи человек. А гол Жени в ворота "Динамо" посмотрело 106 тысяч.

В компании представителей более популярных видов спорта нашлось место и прославленному тяжелоатлету Алексею Торохтию (388 тысяч читателей). Сообщения чемпиона мира и Европы вызывают живой интерес именно с профессиональной точки зрения. Больше всего просмотров набрали посты, где спортсмен показывал, как следует выполнять упражнения – 353 и 315 тысяч.

На девятой строчке держится вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин. Три видеоролика перешагнули рубеж в 100 тысяч просмотров. Последний из них, декабрьский, увидела 121 тысяча человек.

Замыкает десятку дзюдоистка-красавица Дарья Белодед (317 тысяч), которая обошла малоактивного в этом году футболиста Андрея Ярмоленко. Несмотря на обилие фото вне спорта, больше всего привлек внимание видеопост, на котором Даша поджалась 67 раз! Его оценила 241 тысяча подписчиков.

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Ответьте, кто лучшая спортсменка Украины 2020 года?

Смотрите ролик об украинских спортсменах в Instagram:

ТОП-10 украинских спортсменов в Instagram

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