Коммунисты требуют отменить Олимпиаду в Токио! Их поддерживает больше половины японцев

Около 60% жителей Японии выступают за отмену Олимпийских игр из-за критической ситуации с распространением коронавируса в стране

Токио-2020 / Фото: Reuters

Деньги или здравый смысл? Международный олимпийский комитет и власти Японии продолжают настаивать на проведении летом Олимпиады-2020. Никто не хочет терпеть еще больше убытков. Хотя здравый смысл подсказывает, что нужно отменять.

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Наверное никогда еще в современной истории такое количество местных жителей не было против Олимпийских игр, как сейчас в Токио. Новые данные опросов гласят, что 60% японцев за отмену Игр. А петиция об отмене Олимпиады-2020 набирает подписи рекордными темпами.

Одним фронтом с народом выступили и разные политические силы. Сегодня Коммунистическая партия Японии призвала правительство страны отменить летнюю Олимпиаду-2020 в Токио. Об этом сообщила руководитель партии Томоко Тамура.

Политический руководитель основной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Кента Измуми также попросит правительство рассмотреть вопрос об отмене или переносе Игр.

Все это после того, как власти Японии объявили об ужесточении антикоронавирусных мер в стране. В частности, в еще трех префектурах (Хоккайдо, Окаяме и Хиросиме) был введен режим чрезвычайного положения.

Многие больницы неспособны принять всех пациентов в тяжелом и среднетяжелом состоянии. Участились смертельные случаи, когда люди вынуждены находиться дома без достаточной медицинской помощи в ожидании места в больнице.

Олимпийские игры-2020 в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.