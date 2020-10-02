Киберспорт: новый формат спорта взамен традиционному

Суммарные доходы киберспортивной индустрии растут в прогрессии уже несколько лет подряд.

Параллельно увеличивается аудитория постоянных зрителей и болельщиков, растут суммы призовых пулов и спонсорских контрактов.

По ориентировочным данным, в прошлом году объем прибыли в индустрии вплотную подобрался к отметке 1 миллиард долларов. И в 2020 году, несмотря на пандемию, киберспорт оказался одним из направлений, которые быстро адаптировались к вынужденным изменениям рынка.

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Денежные обороты растут

Аналитики уверены, что уже в течение последующих трех лет миллиард долларов оборота легко превратится в полтора миллиарда. И это по самым скромным подсчетам.

Соответственно растут и размеры призовых – правда только в нескольких дисциплинах, которые традиционно привлекают наибольшее количество зрителей. Зато речь в случае с Dota 2 или LoL идет о суммах с пятью и шестью нулями в долларовой валюте.

Зрителей все больше

Растет и зрительская аудитория, постепенно вытесняя и обгоняя статистику традиционных спортивных трансляций. Например, финалы популярных чемпионатов по компьютерным сражениям смотрят больше человек, чем чемпионат по бейсболу или Суперкубок по американскому футболу. Да, пока Олимпиаду и футбол киберспорту обойти не удалось, но это только вопрос времени.

Пока постоянными зрителями киберспорта считаются преимущественно молодые люди – их насчитывается около 200-250 миллионов человек по всему миру. Но к 2023 году эта цифра должна удвоится, а возрастные рамки – расшириться.

Официальное признание

Пока киберспорт официально признали 25 стран – не так давно среди них появилась и Украина. В стране начнет работы соответствующая Федерация и, возможно, скоро анонсируются официальные чемпионаты с первым и вторым дивизионами.

Много вопросов остаются открытыми. Например, при всей своей популярности киберспорт не имеет базы для подготовки спортсменов. У многих начинающих любителей киберспорта нет четкого понимания, насколько это сложный путь, насколько мала вероятность добиться успеха на этом поприще с учетом конкуренции, нет тренеров и школ и так далее.

Сейчас киберспортом активно интересуются не только подростки, мечтающие найти высокооплачиваемую и в то же время любимую работу, но и крупные корпорации, сервисы wearebettors, инвестиционные фонды, спонсоры в лице мировых брендов, медиа-холдинги и так далее.

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