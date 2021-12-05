5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
5 декабря 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
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Вильярреал --
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Вольфсбург --
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Карлсен – Непомнящий: прямая трансляция восьмой партии

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
5 декабря, 14:38
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Чемпион мира ведет в счете после семи сыгранных партий. Претенденту обязательно нужно играть на победу
Чемпион Карлсен против претендента Непомнящего
Чемпион Карлсен против претендента Непомнящего / Фото: fide.com

В воскресенье, 5 декабря, в Дубае продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам. Норвежец Магнус Карлсен защищает свой титул в поединке против россиянина Яна Непомнящего.

Вчера состоялась седьмая партия битвы в Дубае. Претендент из РФ Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью. Счет в матче стал 4:3 в пользу норвежца.

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Карлсен vs Непомнящий:
прямая трансляция

Регламент

Запланировано 14 классических партий. Контроль времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61 хода.

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Тест. Десять интересных фактов о шахматах

В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия (армагеддон), в которой белые (цвет определяет жеребьевка) имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 2 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

Игровые дни: 7-8, 10-12, 14 декабря. Тай-брейк: 15 декабря.

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Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
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