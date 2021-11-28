28 ноября 31’
Ингулец 0
Шахтер 0
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
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Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
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Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
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Зальцбург --
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Карлсен – Непомнящий: прямая трансляция третьей партии

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
28 ноября, 14:04
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Чемпион Карлсен против претендента Непомнящего
Чемпион Карлсен против претендента Непомнящего / Фото: fide.com

В Дубае продолжается поединок за шахматную корону. В воскресенье, 28 ноября, Магнус Карлсен и Ян Непомнящий сыграют третью партию. Начало в 14:30.

Пока в поединке счет – 1:1. Обе предыдущие встречи завершились вничью.

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Прямая трансляция матча
Карлсен – Непомнящий

Регламент

Запланировано 14 классических партий. Контроль времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61 хода.

В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия (армагеддон), в которой белые (цвет определяет жеребьевка) имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 2 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

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Игровые дни: 28, 30 ноября, 1, 3-5, 7-8, 10-12, 14 декабря. Тай-брейк: 15 декабря.

Тест. Десять интересных фактов о шахматах

Призовой фонд

2 миллиона евро. Победитель получает 60%, если победа будет достигнута на тай-брейке – 55%.

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Ворскла
16
29:17
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
15
15:13
23
8
Верес
15
14:15
22
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Львов
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
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Воскресенье, 28 ноября
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