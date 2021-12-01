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4 декабря 17:00
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Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
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5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
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Брюгге --
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Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
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Атлетико --
7 декабря 22:00
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Бешикташ --
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Спортинг --
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Динамо --
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Янг Бойз --
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Аталанта --
Вильярреал --
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Карлсен – Непомнящий: прямая трансляция пятой партии

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
1 декабря, 13:59
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Битва за шахматную корону
Битва за шахматную корону / Фото: fide.com

В Дубае норвежец Магнус Карлсен защищает звание чемпиона мира по шахматам. Претендент – Ян Непомнящий из России. 1 декабря гроссмейстеры сыграют пятую партию

Начало в 14:30. Пока счет в матче равный – 2:2. Призовой фонд матча – 2 млн евро.

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КАРЛСЕН – НЕПОМНЯЩИЙ:
прямая трансляция

Регламент

Запланировано 14 классических партий. Контроль времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61 хода.

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Тест. Десять интересных фактов о шахматах

В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия (армагеддон), в которой белые (цвет определяет жеребьевка) имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 2 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

Игровые дни: 1, 3-5, 7-8, 10-12, 14 декабря. Тай-брейк: 15 декабря.

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Матч за звание чемпиона мира по шахматам
Матч за звание чемпиона мира по шахматам / Фото: fide.com

Карлсен vs Непомнящий
Карлсен vs Непомнящий / Фото: Getty Images

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Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтер
16
41:8
41
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
16
12:23
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
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Пятница, 3 декабря
17:00
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Суббота, 4 декабря
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