25 ноября 22:00
Рома 4
Заря 0
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сити --
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Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Шахтер --
Шериф --
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Мальме --
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Зенит --
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Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Вильярреал --
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Карлсен – Непомнящий: прямая трансляция первой партии

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
26 ноября, 14:18
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Смотрите в онлайн режиме матч за звание чемпиона мира по шахматам. Победитель станет миллионером
Матч проходит в Эмиратах
Матч проходит в Эмиратах / Фото: fide.com

26 ноября в Дубае (ОАЭ) начинается матч за звание чемпиона мира по шахматам. Действующий чемпион Магнус Карлсен (Норвегия) встретится с претендентом Яном Непомнящим (Россия). Начало в 14:30.

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Прямая трансляция матча Карлсен – Непомнящий

Регламент

Запланировано 14 классических партий. Контроль времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61 хода.

В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия (армагеддон), в которой белые (цвет определяет жеребьевка) имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 2 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

Игровые дни: 26-28, 30 ноября, 1, 3-5, 7-8, 10-12, 14 декабря. Тай-брейк: 15 декабря.

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Тест. Десять интересных фактов о шахматах

Призовой фонд

2 миллиона евро. Победитель получает 60%, если победа будет достигнута на тай-брейке – 55%.

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
15
18:37
7
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