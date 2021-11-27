27 ноября 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 ноября 17:00
Черноморец 0
Десна 1
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Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
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Рух --
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4 декабря 00:00
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Черноморец --
4 декабря 00:00
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Мариуполь --
4 декабря 00:00
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Колос --
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Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
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11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
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7 декабря 22:00
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Бешикташ --
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Спортинг --
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Ювентус --
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Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Карлсен и Непомнящий снова сыграли вничью

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
27 ноября, 19:54
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После двух партий матча за звание чемпиона мира по шахматам в Дубае равенство – 1:1
Карлсен vs Непомнящий
Карлсен vs Непомнящий / Фото: Getty Images

Вторая партия поединка за звание шахматного короля в Дубае между норвежцем Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим из РФ, как и первая, завершилась вничью.

Непомнящий играл черными.

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  • Матч на первенство мира по шахматам. Дубай, ОАЭ
  • Вторая партия
  • Магнус Карлсен – Ян Непомнящий – 0,5:0,5
  • Счет после двух партий: 1:1

Третья партия будет сыграна в воскресенье, 28 ноября. Белые фигуры будут у Непомнящего. Всего шахматисты сыграют 14 партий. Если по их итогам победитель не будет определен, соперники сыграют тай-брейк.

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Призовой фонд матча составляет 2 млн евро. Победитель получит 60%, проигравший – 40%. Если дело дойдет до тай-брейка, то деньги поделят в соотношении 55 на 45

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И
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
15
15:13
23
8
Верес
15
14:15
22
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Львов
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
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