Усик поздравил, Ломаченко – нет: как украинские спортсмены отмечают День флага Украины

Украинские спортсмены присоединились к празднованию Дня флага Украины. Традиционный праздник отмечается ежегодно с 2004 года за день до Дня независимости Украины

Украинские спортсмены отмечают День флага / Фото: Instagram

С национальным праздником поздравили многие наши спортсмены – от олимпийского чемпиона Токио Жана Беленюка до первого украинского гонщика в Формуле-4 Ивана Пеклина.

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Впрочем, пока к празднованию Дня флага не присоединились такие звезды как Василий Ломаченко и Ярослава Магучих. А жена Андрея Шевченко сразу поздравила с Днем независимости.

Жан Беленюк (греко-римская борьба)

Денис Беринчик (бокс)

Иван Пеклин (автогонки)

Анастасия Брызгина (легкая атлетика)

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Ольга Библик (легкая атлетика)

Алина Акобия-Гришина (вольная борьба)

Алексей Новиков (стронгмен)

Игорь Радивилов (спортивная гимнастика)

Марина Бех-Романчук (легкая атлетика)

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Вероника Марченко (стрельба из лука)

Ксения Сидоренко (синхронное плавание)

Александр Усик (бокс)

Дарья Белодед (дзюдо)

Олег Верняев (спортивная гимнастика)

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Анна Рыжикова (легкая атлетика)

Елизавета Яхно (синхронное плавание)

Анна Ризатдинова (художественная гимнастика)

Анита Серегина (карате)

Марьяна Иванишина (футбол)

Андрей Пятов (футбол)

Лилия Подкопаева (спортивная гимнастика)

Дмитрий Чумак (тяжелая атлетика)