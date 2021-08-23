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Усик поздравил, Ломаченко – нет: как украинские спортсмены отмечают День флага Украины

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
23 августа, 16:45
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Украинские спортсмены присоединились к празднованию Дня флага Украины. Традиционный праздник отмечается ежегодно с 2004 года за день до Дня независимости Украины
Украинские спортсмены отмечают День флага
Украинские спортсмены отмечают День флага / Фото: Instagram

С национальным праздником поздравили многие наши спортсмены – от олимпийского чемпиона Токио Жана Беленюка до первого украинского гонщика в Формуле-4 Ивана Пеклина.

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Впрочем, пока к празднованию Дня флага не присоединились такие звезды как Василий Ломаченко и Ярослава Магучих. А жена Андрея Шевченко сразу поздравила с Днем независимости.

Жан Беленюк (греко-римская борьба)

Денис Беринчик (бокс)

Иван Пеклин (автогонки)

Анастасия Брызгина (легкая атлетика)

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