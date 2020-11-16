Как отдыхает самая сексуальная спортсменка мира, интригуя фото в купальнике

Немецкая красавица, легкоатлетка Алиса Шмидт показала, как проводит свое межсезонье. Бегунья восстанавливается в бассейне и выкладывает фото в купальнике в Instagram. Напомним, что в 2017 году на тот момент 19-летняя немецкая бегунья Шмидт была признана самой сексуальной спортсменкой мира. Этот титул ей присвоило австралийское издание Busted Coverage, которое провело соответствующий опрос.

Реклама

Напомним, что в июле соблазнительная Алиса открыла сезон после пандемии коронавируса и выложила горячую фотосессию на беговых дорожках. Легкоатлетка была рада вернуться к соревнованиям, "пусть даже без зрителей и на дистанции от остальных участников…"

Отметим, что в 2017 году Шмидт завоевала "серебро" в составе сборной Германии в эстафете 4x400 на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. А в 2019-м девушка выиграла бронзовую награду в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Реклама

Читайте также: Украинская легкоатлетка-красавица иронично похвасталась "счастьем" после тренировок

Алиса Шмидт / Фото: Instagram

Эффектная блондинка с глазами цвета лазури считается восходящей звездой немецкой легкой атлетики. Шмидт специализируется в беге на короткие дистанции — 200, 400 и 800 метров, а также в эстафете 4×400 метров. Своей главной спортивной целью Алиса считает участие в летних Олимпийских играх в Токио. Девушка мечтает побороться там за медали с другими бегунами.

Смотрите, как украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук отдыхает на реке

Марина Бех на водоеме

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама