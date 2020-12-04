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Как локдаун повлияет на подготовку украинцев к Олимпиаде

4 декабря, 13:10

Елена Павлова Елена Павлова

Во время выступления в Верховной Раде Гутцайт подчеркнул, что спортсмены продолжают тренироваться

Министр спорта Вадим Гутцайт рассказал о влиянии возможного локдауна в Украине на подготовку атлетов к Олимпиаде-2020 в Токио. Во время выступления в Верховной Раде Гутцайт подчеркнул, что, несмотря на отмену многих международных турниров, спортсмены продолжают тренироваться. Ранее сообщалось, что карантин выходного дня не распространяется на спорт.

"Международные соревнования еще не начались в 95% видов спорта. Мы проводим больше соревнований в Украине, чтобы спортсмены были в тонусе для подготовки к Олимпийским играм. Мы тестируем наших спортсменов при выезде за границу. Мы тестируем спортсменов, которые находятся на сборах. Мы сделали все условия, чтобы атлеты готовились, средства есть", – отметил Гутцайт.

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/ Фото: Сегодня

"Касательно карантина и локдауна на следующий год: очень важно, чтобы наши спортсмены продолжали готовиться. Это самое главное на сегодняшний день. И если локдаун будет в первые недели следующего года, то, вы же знаете, что это праздники. Спортсмены – тоже люди, они тоже отдыхают, а потому не будет таких проблем для подготовки к Олимпийским играм", — отметил чиновник.

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Напомним, что летом Министерство молодежи и спорта получило средства на подготовку спортсменов к Олимпийским, Дефлимпийским и Паралимпийским играм.

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Ранее стала известна зарплата министра молодежи и спорта Украины.

Видео: Сегодня

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Олимпийские игры подготовка ОИ-2020 министерство молодежи и спорта Вадим Гутцайт локдаун
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