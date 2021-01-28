Как "бриллиантовый" украинец взлетел выше всех в Италии и выиграл первый турнир

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко выиграл международный турнир в итальянском городе Удине. Для победы нашему легкоатлету хватило высоты 2,28 м, которую он взял со второй попытки. Видео своей чемпионской попытки победитель "Бриллиантовой лиги" Проценко выложил в Instagram.

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В Италии Андрей ставил планку на 2,32 метра, однако эта высота ему пока не покорилась. "Неплохое начало сезона", – отозвался о своей победе Проценко. В Удине украинец смог опередить кубинца Луиса Энрике Зайаса – 2,24 м, и пуэрто-риканца Луиса Кастро Риверу – 2,20.

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Напомним, что украинская прима прыжков в высоту Ярослава Магучих выиграла женские соревнования в Удине, покорив планку на высоте ровно два метра. Магучих пыталась преодолеть высоту 2,03 м, чтобы обновить рекорд Украины в помещении. Однако планка не устояла.

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Отметим, что главным стартом зимнего сезона у легкоатлетов является чемпионат Европы, который с 5 по 7 марта пройдет в Польше.

Ярослава Магучих завоевала "серебро" ЧМ-2019 в Катаре

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